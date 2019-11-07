Чудеса природы: Каменные шары под Волгоградом

Необычайные артефакты в виде каменных сфер отыскивают в разных уголках планеты. И в нашей необъятной стране были найдены необычные шары.

Находка обнаружилась в Волгограде, в Котовском районе, который местные считают аномальной зоной. Здесь часто возникают шаровые молнии и геомагнитные поля, которые негативным образом отражаются на работе разных приборов.

Точное место дислокации таинственных объектов – населенный пункт Мокрая Ольховка. Долгое время люди не могли определить историю происхождения волгоградских шаров, поэтому появилось множество предположений и легенд.

Согласно одной из версий сферические каменные глыбы – это яйца динозавров. Но волгоградские ученые опровергли данную гипотезу, доказав, что в составе шаров преобладает песок, металл и кремний.

Другая версия гласит, что округлые объекты – продукт деятельности вулкана, извергающегося пеплом, лавой и минералами, которые поспособствовали их формированию.

Шары располагаются рядом друг с другом и имеют одинаковые размеры и форму. Именно из-за этих особенностей возникла уфологическая версия происхождения артефактов. Многие думают, что это инопланетные объекты.

Круглые камни также называют древними «яйцами». И ученые объясняют возникновение данных артефактов научным термином «конкреция». Это распространенное явление, характеризующееся оседанием минерального цемента в полом пространстве между глиной или песком. Образования можно лицезреть в сформированных слоях, противостоящих эрозии. Ввиду этого они сохраняются долгие века в отличие от других минеральных соединений, которые вымываются.