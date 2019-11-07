Американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

Американским ученым удалось расшифровать новый штамм ВИЧ-1

Американские ученые из Abbott Laboratories за довольно продолжительное время впервые обнаружили новый штамм ВИЧ-1. Несмотря на открытие, исследователи утверждают, что поводов для беспокойства нет. Однако ученые предупредили, что появление новых вирусов может создавать определенные проблемы, связанные с их своевременным выявлением в организме человека.

Исследователи добавили, что впервые этот штамм был обнаружен еще в 2001 году и с того времени был зарегистрирован только у троих человек. Отмечается, что расшифровать геном этого вируса ученые смогли совсем недавно, в этом им помогли современные технологии. Также они считают, что результаты исследований позволят лучше понимать природу и механизм развития ВИЧ, пишет «Lenta.ru».