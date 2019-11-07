В Москве завершилось шествие в честь парада 7 ноября 1941 года

В Москве завершился торжественный марш в честь 78-й годовщины парада, который прошел 7 ноября 1941 года

Торжественное шествие, посвященное 78-й годовщине военного парада в Москве, который состоялся 7 ноября 1941 года, завершилось в российской столице, на Красной площади. Марш начался в 10:00 мск, в нем принимало участие порядка четырех тысяч человек – три вида Вооруженных сил России, воспитанники суворовского училища, военный оркестр, кадеты, военнослужащие Минобороны РФ, артисты и волонтеры, а также по Красной площади прошло примерно 40 единиц военной техники.

Отмечается, что гостями парада стали порядка семи тысяч россиян, среди которых свыше одной тысячи человек оказались ветеранами Великой Отечественной войны. Отмечается, в течение дня в центре Москвы будет открыт Музей под открытым небом, где все желающие смогут познакомиться с боевой техникой времен ВОВ, посмотреть военные фильмы и посетить соответствующие интерактивные площадки.

Мэр Москвы Сергей Собянин и другие представители Мосгордумы, после торжественного мероприятия, возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата, пишет РИА Новости.



