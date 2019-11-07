Гидрометцентр предупредил россиян о резком понижении температуры

Людмила Паршина отметила, что такая погода продлится до начала следующей недели

Завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что аномально теплая ноябрьская погода в России продлится до конца текущей недели, после чего на территорию нашей страны придет северный антициклон. Отмечается, что он принесет с собой и резкое похолодание.

В Москве и Подмосковье до начала следующей недели самым холодным днем станет 9 ноября, суббота. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла, а ночью столбик термометра опуститься до 1 градуса ниже нуля.

Что касается Ленинградской и Мурманской областях, а также в Карелии в этот период установится комфортная погода, воздух прогреется до 4 градусов выше нуля, возможны осадки в виде снега.

К концу недели сильно похолодает в Поволжье, днем столбик термометра опуститься до шести градусов ниже нуля, а ночью – до 12 градусов ниже нуля. Южнее от Казани в указанный период температура воздуха понизится до двух градусов ниже нуля, пишет РИА Новости.