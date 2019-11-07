Донецк передали ОБСЕ уведомление о готовности республики начать разведение войск в Петровском

Донецк сообщил о готовности возобновить процесс отвода сил и техники в Петровском

Уполномоченные самопровозглашенной ДНР уведомили Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе о том, что республика готова возобновить процесс отвода войск в поселке Петровское. Подчеркивается, что Народная милиция может приступить к началу отвода сил в оговоренные сроки. Об этом сообщил руководитель представительства Донецка в СЦКК Руслан Якубов.

Отмечается, что возобновление разведения сил было назначено на 9 ноября. Если все участники данного процесса подтвердят эту дату, тогда в указанный срок Донецк запустит сигнальную ракету, которая будет символизировать готовность к началу отвода войск. Якубов также добавил, что от Украины пока не поступало официальной информации о согласовании даты начала этого процесса в Петровском.

Напомним, что развод войск должен был состояться еще 4 ноября, однако он сорвался, так как Киев обвинил ДНР в нарушении условия семидневной тишины. На это в Донецке ответили, что Украина пытается саботировать отвод сил в этом населенном пункте, пишет РИА Новости.