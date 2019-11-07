Украина закрыла КПП «Каланчак» на границе с Крымом

Путешественников эти обстоятельства и передвигаться через другие два пункта «Перекоп» и «Джанкой».

Власти Украины приняли решение закрыть автомобильный КПП «Каланчак». Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю. До этого в СМИ появилась информация о том, что на пункте досмотра проходит ремонт.

Со стороны России контрольный пункт «Армянск», который расположен напротив «Каланчака», также не работает. В связи с чем пограничники Крыма просят учитывать путешественников эти обстоятельства и передвигаться через другие два пункта «Перекоп» и «Джанкой». При этом, как напоминается, первый – только для россиян и украинцев, второй – для всех остальных.