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Где находится "край Земли"? Вот 11 мест, которые могут претендовать на это звание

06.11.2019 23:55
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Где находится "край Земли"? Вот 11 мест, которые могут претендовать на это звание

В ходе истории человечества мы оставили свой след на каждом месте на Земле. Нет места, куда вы могли бы отправиться и где раньше никого не было, и даже самый глубокий темный океан и неизведанные подземные пещеры чувствуют влияние человеческой деятельности

Однако, не каждое место на Земле легко найти. Есть много мест, где живут люди, но которые требуют трудного путешествия, и эти места часто не имеют регулярного доступа к современным удобствам, которые есть в развитом мире.

В некоторых погода может быть суровой, но другие - маленькие кусочки солнечного рая. Все эти места имеют постоянное население, но число людей в некоторых из них составляет всего 50 человек. Присоединяйтесь к нам в кругосветном путешествии, чтобы найти свой "край Земли".

1. Остров Палмерстон.

Он расположен в 2000 милях к северо-западу от Новой Зеландии. Остров, покрытый белым песком, является домом для 62 людей, 59 из которых являются прямыми потомками человека по имени Уильям Мастерс. На Палмерстоне нет магазинов или рынков, потому что сообщество не использует деньги, кроме как для покупки товаров из внешнего мира. Палмерстон обычно посещает судно снабжения два раза в год, но жители нередко проводят до 18 месяцев без пересылки.

Жители острова очень гостеприимны и приглашают гостей остаться в своих личных домах. Также на острове есть два телефона, 6 часов электричества в день и 4 часа доступа в Интернет.

2. Деревня Супай, Аризона. Несмотря на то, что Гранд-Каньон является одним из самых посещаемых мест в Соединенных Штатах, соседняя деревня Супай посещается гораздо реже. Центр племени хавасупай, Супай, это отдаленная деревня, расположенная в юго-западной части каньона. Она расположена в охраняемой резервации, и для того, чтобы добраться до селения от вертолета требуется 8-ми километровая походная или конная прогулка.

Хавасупай означает «Люди зелено-голубых вод». Название получено из-за четырех прекрасных водопадов, которые можно найти вдоль ручья Хавасу. Водопады служат источником воды для сообщества. 208 постоянных жителей получают почту через мулов.

3. Оймякон, Россия.

Если вы фанат крайностей, вы можете включить Оймякон, Россия в свой список. Это отдаленное место является самым холодным и постоянно обитаемым местом на планете, со средней температурой -58 градусов. Чтобы добраться туда, летите из Москвы в Такуцк или Магадан. Полет составит около 560 миль.

Там нет водопровода, потому что все заморожено, так что будьте готовы использовать надворную постройку - быстро! В этом климате невозможно выращивать зерновые культуры, поэтому типичные блюда включают замороженную рыбу, мясо северного оленя и кубики льда конской крови с макаронами. Где-то около 500 жителей проживают в этом замерзшем месте, которое испытывает 21 час в день темноты.

4. Остров Питкэрн, Британия.

Остров Питкэрн - британская заморская территория, расположенная в 3300 милях от Новой Зеландии, которая играет роль административного штаба острова. Сегодня около 50 человек называют Питкэрн своим домом. Туристы, которые совершают 32-часовую поездку на яхте, посещают ее регулярно, но там очень редко появляются новые жители.

5. Оазис Сива, Египет.

Несмотря на исторически захватывающее местоположение бани Клеопатры, оазис Сива не посещается регулярно, поскольку он находится в 5 часах езды на автобусе от Каира. Но изоляция района посреди Западной пустыни очень хорошо сохранила язык жителей Сиви и культуру амазигов.

Если вы справитесь с поездкой на автобусе, вы будете вознаграждены возможностью поплавать в купальне Клеопатры, роскошном минеральном источнике, а также отведать вкусные местные оливки и финики. Эко-домик построен из грязи и соли для посетителей.

6. Остров Сокотра, Йемен. Остров Сокотра необычен тем, что в нем проживает 40 000 жителей, но он построил свою первую дорогу только в 2011 году. Здесь также обитает 800 редких видов растений, некоторые из которых имеют такие странные формы, что выглядят так, будто они пришли с другой планеты. Фактически, необычный внешний вид этих растений, 1/3 из которых нельзя найти где-либо еще на Земле, свидетельствует о способности жизни адаптироваться к окружающей среде.

Остров расположен примерно в 400 милях от столицы Йемена и имеет тропический пустынный климат. Вы можете прилететь туда из Саны.

7. Острова Тристан-да-Кунья. Самый большой и населенный остров архипелага вулканический, но это не мешает приблизительно 258 людям назвать его домом. И на Тристан-да-Кунья можно найти множество удобств, в том числе магазины, школы, церкви и больницу. Электросети нет, но у жителей есть газовые генераторы для электроэнергии.

Сегодня острова являются британской территорией. Чтобы их посетить, вы должны тщательно спланировать поездку на лодке из Кейптауна, Южная Африка, протяженностью 1732 мили. Корабли посещают остров только 9 раз в год.

8. Уткиагвик, Аляска (Курган).

Этот холодный город имеет два названия. Барроу было дано в честь сэра Джона Барроу, второго секретаря британского адмиралтейства, хотя не ясно, почему. Но археологические данные свидетельствуют о том, что люди жили там, по крайней мере, с 500 года нашей эры. Местные жители называют город Уткиагвик.

Несмотря на 3-месячный «теплый» сезон, состоящий из температур около 36F (в среднем 3F с 65 холодными днями подряд), в Уткиагвике живут внушительные 4429 человек. Они отапливают свои дома природным газом и имеют водопровод и канализацию, а также телефон, почту, радио, кабель и интернет. Есть отели и рестораны. Тем не менее, город доступен только через 1,5 часа полета из Анкориджа.

9. Ла-Ринконада, Перу.

Расположенный высоко в Андах, Ла-Ринконада - это то место, где вы хотели бы сказать, что были, но вам не захочется долго задерживаться. На более чем 16 000 футов, это самое высокое человеческое жилье в мире. Посетители часто испытывают симптомы высотной болезни, включая головные боли, тошноту и одышку.

Около 50 000 человек живут там из-за золотой лихорадки в начале 2000-х годов, но большинство живет за чертой бедности в сообществе без удобств, инфраструктуры или водопровода. Здесь нет настоящих дорог, но 6-часовая поездка от ближайшего города приведет вас достаточно близко.

10. Бантам, Кокосовые (Килинг) острова. Изоляция Кокосовых островов, расположенных примерно в 1700 милях от Перта, Австралия, сохранила процветание традиционных устных языков и религиозных и культурных обычаев коренного населения. Около 600 человек называют острова своим домом.

Но, несмотря на свою изоляцию, район также приглашает туристов. Жители гостеприимны и предпринимают усилия, чтобы обеспечить посетителям такие мероприятия, как подводное плавание, серфинг, кайтсерфинг и наблюдение за птицами. Есть два рейса в неделю из Перта.

11. Чангтан, Тибет. Несмотря на то, что Чантан высокогорное поселение, он расположен не так высоко, как Ла-Ринконада и находится на высоте от 4000 до 9000 футов. Называемый в народе «Крыша мира», этот участок плато протяженностью 990 миль населяют только кочевые люди Чангпа.

Вы можете получить доступ к этому району через аэропорт Лех, железнодорожный вокзал Удхампура или добравшись на автомобиле из Манали или Сринагара. Тем не менее, вам нужно разрешение, чтобы войти, и оно может стоить несколько тысяч долларов, пишет RelocationTarget.

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