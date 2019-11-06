На производство продуктов питания приходится четверть мировых выбросов парниковых газов

Группа ученых из ЕС провела исследование и выявила вклад производства продуктов питания для людей в загрязнение окружающей среды в виде выбросов парниковых газов.

Когда дело доходит до решения проблемы изменения климата, основное внимание уделяется решениям «чистой энергии» - развертыванию возобновляемой или ядерной энергии; повышение энергоэффективности ; или переход к низкоуглеродистому транспорту.

Действительно, энергия, будь то в форме электричества, тепла, транспорта или промышленных процессов, составляет большую часть - 76% - выбросов парниковых газов (ПГ).

Но глобальная продовольственная система, которая включает в себя производство, а также процесс после обработки, такой как переработка и распределение, также является основным источником выбросов. И это проблема, для которой у нас пока нет жизнеспособных технологических решений.

Согласно данным метаанализа Джозефа Пура и Томаса Немечека, на продукты питания приходится примерно 26% глобальных выбросов парниковых газов.

Существует четыре ключевых элемента, которые следует учитывать при попытке количественно оценить выбросы ПГ в пищевых продуктах. Так, на животноводство и рыболовство приходится 31% выбросов продовольствия.

Животноводство - животные, выращиваемые для производства мяса, молочных продуктов, яиц и морепродуктов, - способствует выбросам несколькими способами. Например, домашний скот - главным образом, крупный рогатый скот - вырабатывает метан в процессе пищеварения (процесс, известный как «энтеральная ферментация»). Управление навозом, управление пастбищами и потребление топлива рыболовными судами также попадают в эту категорию. Эти 31% выбросов относятся только к внутрихозяйственным выбросам «производства»: они не включают изменения в землепользовании или выбросы в цепочке поставок при производстве сельскохозяйственных культур для корма для животных: эти цифры включены отдельно в другие категории.

На растениеводство приходится 27% пищевых выбросов. 21% выбросов в пищу приходится на растениеводство для непосредственного потребления человеком, а 6% - на производство кормов для животных. Они являются прямыми выбросами в результате сельскохозяйственного производства - к ним относятся такие элементы, как выделение закиси азота при внесении удобрений и навоза; выбросы метана от производства риса; и углекислый газ от сельскохозяйственной техники.

На землепользование приходится 24% выбросов продовольствия. В два раза больше выбросов происходит от использования земли для животноводства (16%), чем для сельскохозяйственных культур для потребления человеком (8%). Расширение сельского хозяйства приводит к превращению лесов, лугов и других «поглотителей» углерода в пахотные земли или пастбища, что приводит к выбросам углекислого газа. «Землепользование» здесь представляет собой сумму изменений в землепользовании, сжигании саванны и возделывании органических почв (вспашка и переворачивание почв).

А на цепочки поставок приходится 18% выбросов продуктов питания. Переработка продуктов питания (превращение продукции с фермы в конечную продукцию), транспорт, упаковка и розничная торговля требуют затрат энергии и ресурсов. Многие полагают, что местное питание - это ключ к низкоуглеродной диете, однако, выбросы от транспорта часто составляют очень маленький процент от общего количества продуктов питания - всего 6% в мире. Хотя выбросы в цепочке поставок могут показаться высокими, на уровне 18% это важно для сокращения выбросов путем предотвращения пищевых отходов. Выбросы пищевых отходов велики: четверть выбросов (3,3 млрд. тонн CO 2eq) от производства продуктов питания превращается в отходы либо от потерь в цепочке поставок, либо от потребителей. Прочная упаковка, охлаждение и обработка пищевых продуктов могут помочь предотвратить пищевые отходы.

Например, потери переработанных фруктов и овощей примерно на 14% ниже, чем свежих, и на 8% ниже для морепродуктов.

Сокращение выбросов при производстве продуктов питания будет одной из наших главных задач в ближайшие десятилетия. В отличие от многих аспектов производства энергии, где имеются жизнеспособные возможности для увеличения масштабов использования низкоуглеродистой энергии - возобновляемой или ядерной энергии, способы, которыми мы можем обезуглерожить сельское хозяйство, менее ясны. Нам нужны такие ресурсы, как удобрения, чтобы удовлетворить растущие потребности в пище, и мы не можем остановить производство метана скотом. Нам понадобится меню решений: изменения в диетах; сокращение пищевых отходов; повышение эффективности сельского хозяйства; и технологии, которые делают низкоуглеродистые пищевые альтернативы масштабируемыми и доступными, пишет OurWorldinData.