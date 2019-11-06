Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 НОЯ, 01:41 МСК
USD (ЦБ)    63,5880
EUR (ЦБ)    70,4301

07 НОЯ, 01:41 МСК
USD (ЦБ)    63,5880
EUR (ЦБ)    70,4301

На производство продуктов питания приходится четверть мировых выбросов парниковых газов

06.11.2019 23:02
Комментарии
На производство продуктов питания приходится четверть мировых выбросов парниковых газов

Группа ученых из ЕС провела исследование и выявила вклад производства продуктов питания для людей в загрязнение окружающей среды в виде выбросов парниковых газов.

Когда дело доходит до решения проблемы изменения климата, основное внимание уделяется решениям «чистой энергии» - развертыванию возобновляемой или ядерной энергии; повышение энергоэффективности ; или переход к низкоуглеродистому транспорту.

Действительно, энергия, будь то в форме электричества, тепла, транспорта или промышленных процессов, составляет большую часть - 76% - выбросов парниковых газов (ПГ).
Но глобальная продовольственная система, которая включает в себя производство, а также процесс после обработки, такой как переработка и распределение, также является основным источником выбросов. И это проблема, для которой у нас пока нет жизнеспособных технологических решений.

Согласно данным метаанализа Джозефа Пура и Томаса Немечека, на продукты питания приходится примерно 26% глобальных выбросов парниковых газов.

Существует четыре ключевых элемента, которые следует учитывать при попытке количественно оценить выбросы ПГ в пищевых продуктах. Так, на животноводство и рыболовство приходится 31% выбросов продовольствия.

Животноводство - животные, выращиваемые для производства мяса, молочных продуктов, яиц и морепродуктов, - способствует выбросам несколькими способами. Например, домашний скот - главным образом, крупный рогатый скот - вырабатывает метан в процессе пищеварения (процесс, известный как «энтеральная ферментация»). Управление навозом, управление пастбищами и потребление топлива рыболовными судами также попадают в эту категорию. Эти 31% выбросов относятся только к внутрихозяйственным выбросам «производства»: они не включают изменения в землепользовании или выбросы в цепочке поставок при производстве сельскохозяйственных культур для корма для животных: эти цифры включены отдельно в другие категории.

На растениеводство приходится 27% пищевых выбросов. 21% выбросов в пищу приходится на растениеводство для непосредственного потребления человеком, а 6% - на производство кормов для животных. Они являются прямыми выбросами в результате сельскохозяйственного производства - к ним относятся такие элементы, как выделение закиси азота при внесении удобрений и навоза; выбросы метана от производства риса; и углекислый газ от сельскохозяйственной техники.

На землепользование приходится 24% выбросов продовольствия. В два раза больше выбросов происходит от использования земли для животноводства (16%), чем для сельскохозяйственных культур для потребления человеком (8%). Расширение сельского хозяйства приводит к превращению лесов, лугов и других «поглотителей» углерода в пахотные земли или пастбища, что приводит к выбросам углекислого газа. «Землепользование» здесь представляет собой сумму изменений в землепользовании, сжигании саванны и возделывании органических почв (вспашка и переворачивание почв).

А на цепочки поставок приходится 18% выбросов продуктов питания. Переработка продуктов питания (превращение продукции с фермы в конечную продукцию), транспорт, упаковка и розничная торговля требуют затрат энергии и ресурсов. Многие полагают, что местное питание - это ключ к низкоуглеродной диете, однако, выбросы от транспорта часто составляют очень маленький процент от общего количества продуктов питания - всего 6% в мире. Хотя выбросы в цепочке поставок могут показаться высокими, на уровне 18% это важно для сокращения выбросов путем предотвращения пищевых отходов. Выбросы пищевых отходов велики: четверть выбросов (3,3 млрд. тонн CO 2eq) от производства продуктов питания превращается в отходы либо от потерь в цепочке поставок, либо от потребителей. Прочная упаковка, охлаждение и обработка пищевых продуктов могут помочь предотвратить пищевые отходы.

Например, потери переработанных фруктов и овощей примерно на 14% ниже, чем свежих, и на 8% ниже для морепродуктов.

Сокращение выбросов при производстве продуктов питания будет одной из наших главных задач в ближайшие десятилетия. В отличие от многих аспектов производства энергии, где имеются жизнеспособные возможности для увеличения масштабов использования низкоуглеродистой энергии - возобновляемой или ядерной энергии, способы, которыми мы можем обезуглерожить сельское хозяйство, менее ясны. Нам нужны такие ресурсы, как удобрения, чтобы удовлетворить растущие потребности в пище, и мы не можем остановить производство метана скотом. Нам понадобится меню решений: изменения в диетах; сокращение пищевых отходов; повышение эффективности сельского хозяйства; и технологии, которые делают низкоуглеродистые пищевые альтернативы масштабируемыми и доступными, пишет OurWorldinData.

Комментировать (без регистрации)
Найдена связь между загрязнением воздуха и ожирением
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Москва в промышленных масштабах. Как власти столицы стимулируют приток инвестиций в производство?

Москва в промышленных масштабах. Как власти столицы стимулируют приток инвестиций в производство?
Интервью и комментарии

Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?

Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
Экономика

IT-импортозамещение поневоле. Как продаваемые в России гаджеты «переобуют» в российский софт?

IT-импортозамещение поневоле. Как продаваемые в России гаджеты «переобуют» в российский софт?
Общество

Контроль над нефтью. С кем и за что воюют США у месторождений на востоке Сирии?

Контроль над нефтью. С кем и за что воюют США у месторождений на востоке Сирии?
Политика

Промывание мозгов. Кто и зачем переписывает историю Второй мировой войны?

Промывание мозгов. Кто и зачем переписывает историю Второй мировой войны?
Общество

Два процента – два триллиона. Власти подсчитали эффект от повышения НДС для российского бюджета

Два процента – два триллиона. Власти подсчитали эффект от повышения НДС для российского бюджета
Экономика 1

Узнай, страна

Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» (МЕБЕЛЬ-2019)

Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» (МЕБЕЛЬ-2019)

БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ. Седьмой этап

БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ. Седьмой этап

В Томской области открыли крупнейший в Сибири завод по переработке рапса за 1,2 млрд рублей

В Томской области открыли крупнейший в Сибири завод по переработке рапса за 1,2 млрд рублей

На Ставрополье стартует проект строительства завода по переработке хлопка-сырца за 12 млрд рублей

На Ставрополье стартует проект строительства завода по переработке хлопка-сырца за 12 млрд рублей

Новости дня

06 НОЯ, 23:55 Где находится "край Земли"? Вот 11 мест, которые могут претендовать на это звание Где находится "край Земли"? Вот 11 мест, которые могут претендовать на это звание
Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
06 НОЯ, 22:40 В Германии нашли способ обезопасить "Северный поток - 2" от директивы ЕС В Германии нашли способ обезопасить "Северный поток - 2" от директивы ЕС
06 НОЯ, 21:40 Найдена связь между загрязнением воздуха и ожирением Найдена связь между загрязнением воздуха и ожирением
06 НОЯ, 21:04 Скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин Скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин
06 НОЯ, 20:41 Специалисты рассказали, кому следует воздержаться от употребления хурмы Специалисты рассказали, кому следует воздержаться от употребления хурмы
06 НОЯ, 20:40 Сера помогла сделать Землю пригодной для жизни до появления кислорода Сера помогла сделать Землю пригодной для жизни до появления кислорода
Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
06 НОЯ, 20:19 Сбербанк был оштрафован за неподключение к системе быстрых платежей Сбербанк был оштрафован за неподключение к системе быстрых платежей

Узнай, страна!

06 НОЯ, 16:38 Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» (МЕБЕЛЬ-2019) Международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» (МЕБЕЛЬ-2019)
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
06 НОЯ, 15:38 В Томской области открыли крупнейший в Сибири завод по переработке рапса за 1,2 млрд рублей В Томской области открыли крупнейший в Сибири завод по переработке рапса за 1,2 млрд рублей
05 НОЯ, 13:26 Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове
31 ОКТ, 08:53 Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter