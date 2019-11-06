Найдена связь между загрязнением воздуха и ожирением

Ами Лунд, исследователь токсикологии сердечно-сосудистой системы из Университета Северного Техаса, обнаружила, что воздействие определенных загрязнителей воздуха может вызвать увеличение веса, особенно в сочетании с диетой с высоким содержанием жиров.

Лунд исследует, как загрязнение выхлопных газов автомобилей влияет на рост и передачу сигналов жировых клеток, называемых адипоцитами. Она определила, что выхлопные газы автомобилей могут вызвать реакции в организме, которые могут привести к увеличению роста адипоцитов и воспалению, которые связаны с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Когда люди думают о коренных причинах ожирения, они часто думают о генетике и питании», - сказала Лунд. «Но есть внешние факторы, такие как загрязнители окружающей среды, которые постоянно нагружают системы нашего организма и могут играть роль в развитии таких болезней, как ожирение».

Вдыхание автомобильных и дизельных выхлопов изменяет сигналы, генерируемые и получаемые жировыми клетками. Это может привести к росту этих клеток на 12-25% по размеру или даже увеличению их количества, согласно исследованию Лунд.

«Клетки в теле говорят», - утверждает Лунд. «Сигналы, посылаемые и получаемые, регулируют основную деятельность клеток в органах организма. Эти сигналы являются химическими веществами, и, как и все формы общения, они могут быть искажены».

Изменения в клетках также способствуют воспалению, увеличению накопления липидов и активации иммунной системы. Воспаление и иммунный ответ могут затем запускать дальнейшее производство жировых клеток, вызывая петлю обратной связи, в которой две системы продолжают подталкивать друг друга вперед.

«Когда мы узнаем что-то подобное, мы всегда думаем: какие таблетки мы можем предпринять, чтобы исправить это», - говорит Лунд. «Но в этом случае все не так просто».

В организме человека уже есть несколько систем, помогающих поддерживать здоровые органы. Но иногда внешние стрессоры нарушают равновесие системы. В этом случае исследователь предупреждает, что меньшее воздействие будет хорошей идеей. Лунд добавила, что лучше ограничить время, проведенное на открытом воздухе в дни сильного уровня загрязнения воздуха (или низкого качества воздуха), пишет MedicalXpress.