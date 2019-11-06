Скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин

Он скончался в возрасте 48 лет

В Самаре ушел из жизни российский актер Виталий Жигалин. Это случилось 5 ноября, он умер в возрасте 48 лет. Информация об этом появилась на странице в Facebook самарского академического театра им. Горького. Отмечается, что в публикации не называется причина его смерти. В Facebook также было сказано, что 8 ноября состоится прощание с актером. Уточняется, что всего у Жигалина было 19 экранных работ, он снялся в таких популярных российских сериалах как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Ментовские войны" и "Морские дьяволы", пишет РИА Новости.