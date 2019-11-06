Специалисты рассказали, кому следует воздержаться от употребления хурмы

Воздержаться от употребления хурмы стоит людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой, а также камни в почках и сахарный диабет

Фитотерапевт и нутрициолог Анжелика Дюваль рассказала, что в хурме содержится много полезных веществ, таких как витамины А, В и С, а также йод и железо. Хурма особенно полезна в осеннее время года, так как она поддерживает иммунитет, нервную систему, а также помогает организму справляться с различными инфекциями. Этот продукт следует употреблять в пищу два-три раза в неделю и обязательно в свежем виде. Врач рассказала, что хурму необходимо кушать людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и анемией, добавив, что при язвенной болезни и расстройстве ЖКТ этот фрукт не навредит. Однако, если у человека имеются проблемы с поджелудочной железой, сахарный диабет или камни в почках, тогда лучше отказаться от употребления хурмы, чтобы не усугубить свое состояние, пишет РИА Новости.