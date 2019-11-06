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Малахов рассказал, сколько он получал на «Первом канале»

06.11.2019 19:04
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Малахов рассказал, сколько он получал на «Первом канале»

Андрей Малахов рассказал, что на «Первом канале» он получал около $50 тыс.

В интервью Ксении Собчак ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов заявил, что когда он работал на «Первом канале» его заработная плата была около $50 тыс. Также Малахов добавил, что, насколько ему известно, больший оклад был только у Владимира Познера и Ивана Урганта. Телеведущий добавил, что сейчас он получает столько же на «России 1», где ведет собственное ток-шоу, пишет РБК.

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