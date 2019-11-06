КС РФ обязал власти Коми изменить региональное законодательство

Власти республики Коми отказали женщинам в проведении двух публичных акций, ссылаясь на региональное законодательство

Конституционный суд Российской Федерации признал, что власти республики Коми превысили свои полномочия, когда был принят законопроект, запрещающий проводить публичные акции недалеко от зданий государственных учреждений, органов власти и местного самоуправления. Также КС РФ обязал местные власти внести соответствующие изменения в региональное законодательство.

Ранее две жительницы республики Коми обратились в Конституционный суд с жалобой, что два года назад, летом, местные власти запретили им проводить две публичные акции, которые были посвящены молебствию по жертвам репрессий СССР 1937–1938 годов и плохой работе общественного транспорта, так как эти митинги якобы противоречат закону «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми», пишет «Известия».