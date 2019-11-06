"Газпром" озвучил условия для заключения нового контракта на транзит газа через Украину

Алексей Миллер заявил, что сторонам сначала необходимо уладить все судебные споры и отказаться от взаимных претензий

Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и уполномоченный правительства ФРГ по транзиту газа через украинскую территорию Геoрг Граф Вальдерзее обговорили взаимодействие российской компании и Украины касательно газового вопроса с 2020 года.

Глава "Газпрома" заявил, что для заключения нового транзитного соглашения необходимо урегулировать определенные вопросы. Для начала, по словам Миллера, следует уладить все судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также отказаться от взаимных претензий и восстановить баланс коммерческих интересов обеих сторон. Вторым важным вопросом, требующим разрешения, является готовность украинской стороны к закупкам голубого топлива из России в следующем году и определение их объемов, так как от этого зависит пропускная способность газопровода, которую "Газпрому" предстоит поддерживать на границе с Украиной. Также следует обеспечить независимость нацрегулятора в рамках имплементации украинского законодательства. Миллер добавил, что если Киев не успеет завершить этот процесс к первому января, тогда "Газпром" готов продлить действующее соглашение с Украиной на период этого перехода.

Отмечается, что следующие трехсторонние переговоры России, Украины и Евросоюза запланированы на ноябрь, пишет ТАСС.