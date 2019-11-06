Песков прокомментировал запрос россиян на перемены

Дмитрий Песков заявил, что в обществе всегда присутствует желание перемен

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в обществе всегда присутствует желание перемен, причем часть жителей хочет резких изменений, а другая – гармоничных, постепенных трансформаций. Представитель добавил, что он лично не знаком с результатами соответствующего исследования, однако подчеркнул, что среди жителей всегда найдутся сторонники перемен. Так Песков прокомментировал исследование о необходимости перемен, проведенного социологами.

Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали результаты совместно проведенного опроса. Исследование показало, что значительная часть российских жителей хотят, чтобы в стране наблюдались решительные перемены, причем они считают, что это станет возможным только при кардинальных изменениях политической системы, пишет РИА Новости.