Медведев освободил от должности замглавы Минприроды, который отвечал за мусорную реформу

Владимир Логинов уволился по собственному желанию

На официальном портале кабмина опубликовано распоряжение премьера-министра России Дмитрия Медведева, согласно которому он освободил от должности заместителя главы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова. Подчеркивается, что политик уволился по собственному желанию. Отмечается, что Логинов занимал этот пост с конца ноября 2018 года, он отвечал за контроль и организацию работы Департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также недавно созданного Департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Стало известно, что ведомство уже направило правительству предложение с кандидатурой на освободившееся место, однако его имя пока не раскрывается, пишет РИА Новости.