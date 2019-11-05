Захарова ответила на запрет Эстонии пропустить через свою территорию корабль с вице-премьером России

Мария Захарова заявила, что отказ Эстонии только усложняет взаимоотношения Таллина с Москвой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить в свою акваторию российский корабль "Академик Примаков". По ее словам, этот инцидент удивил Россию, поскольку в 2019 году Таллин уже дважды предоставлял российским судам соответствующие разрешения, однако в этот раз ответила отказом, причем причины названы не были. В МИД отметили, что за последнее время это не первый случай, когда Эстония отказывает российской стороне в подобных запросах. Захарова подытожила, что такое поведение только усложняет взаимоотношения Москвы и Таллина.

Ранее департамент внешней разведки Эстонии сообщал, что на территории страны корабли и парусники России, под видом гражданских, выполняют разведывательную деятельность, а также занимаются пропагандой, пишет РИА Новости.