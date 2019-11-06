Кирилл Вышинский призывает СМИ продолжать обсуждение ситуации на Украине

Главное – это рассказывать о людях, которые живут в состоянии войны в течение пяти лет.

Исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский вовремя конференции, посвященной свободе и безопасности СМИ в России, обратился с призывом к журналистам продолжать обсуждать тему Украины, при этом самое главное – это рассказывать людях, которые порядка пяти лет проживают в состоянии войны.

По словам Вышинского, он понимает, что сейчас есть усталость от темы Украины, однако говорить об этом нужно, так как не сказали еще о самом главном. В частности, о том, как живут люди в этом регионе, на что они надеются и во что верят.