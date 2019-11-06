Варшава видит угрозу в сближении России и Белоруссии

В Польше считают, что интеграция с Союзным государством представляется серьезной проблемой.

Факт сближения России и Белоруссии представляет угрозу для нынешнего баланса европейских сил. Как информирует ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal, это мнение высказал глава МИД Польши Яцек Чапутович. Он подчеркнул, что тема интеграции с Союзным государством представляется серьезным вопросом.

При этом, как ранее открыто информировал экс-помощник министра обороны США Александр Вершбоу, у Европы не существует иллюзий относительно того, что Минск решится на сближение с ЕС – по примеру того, как это сделали Украина и Грузия.