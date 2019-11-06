Бывший американский дипломат призвал Вашингтон признать Крым российским

Признание полуострова российской территорией станет разумным шагом и будет способствовать улучшению взаимоотношений между Россией и Западом.

Экс-сотрудник американской дипслужбы Деннис Ортблад убежден, что если США признают Крымский полуостров территорией Российской Федерации, то это послужит одним из главных шагов в направлении улучшения отношений между Россией и Западом. Как передает РИА Новости, об этом Ортблад рассказал в своей публикации для National Interest.

В статье он говорит о том, что ранее Вашингтон с помощью санкций пытался заставить «противника» подтолкнуть к компромиссу, но с помощью антироссийских экономических санкций добиться должного эффекта не получилось. Бывший дипломат убежден, что признание российского Крыма – это разумно. Как минимум потому, что большинство крымчан всегда были русскоязычными.