Горбачев заявил, что Запад присвоил победу в холодной войне

Никто не думал о том, как к этому отнесутся россияне, и каким образом подобное поведение может отразиться на отношениях с Москвой.

Страны Запада, в том числе и США, буквально присвоили себе победу в холодной войне, даже несмотря на то, что ее окончание, по сути, стало общей заслугой СССР и Запада. Как передает РИА Новости, об этом в разговоре с изданием Welt сказал бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев. По его словам, Запад даже хвастался этим, а позднее это стали делать и СМИ. Вместе с этим, как отметил политик, никто не думал о том, как к этому отнесутся россияне, и каким образом подобное поведение может отразиться на отношениях с Москвой.