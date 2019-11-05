Песков прокомментировал новое повышение ставки НДС

Новое повышение ставки НДС в Кремле не обсуждают.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о появившейся информации о возможном новом повышении ставки по НДС. По его словам, в Администрации президента не обсуждают повышение ставки по данному налогу и никакой информации по этому вопросу нет.

Тем не менее, он прокомментировал публикацию РБК, в которой говорится, что по расчетам Минфина, федеральный бюджет получит 2 трлн рублей в виде дополнительных поступлений от увеличения НДС за период с 2020 по 2022 гг. Песков отметил, что получение данной суммы как раз и планировалось при прошлом увеличении ставки НДС с 18 до 20%, пишет ТАСС.