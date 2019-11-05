Российские банки отказываются принимать маткапитал в качестве первого взноса по ипотеке

Многие крупные российские банки не принимают материнский капитал в качестве первого взноса по льготной ипотеке, так как застройщики не хотят ждать, пока ПФР обналичит сертификаты.

Некоторые крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве первого взноса при оформлении льготной ипотеки для семей с детьми. Так, взять ипотеку под 5-6% и внести материнский капитал как первый взнос не выйдет в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке, Газпромбанке, а также в Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке. Причем в кол-центрах банков данную информацию подтверждают, заявляя, что такая ситуация сложилась на рынке ипотеки из-за того, что Пенсионный форд России слишком долго обналичивает сертификаты на выдачу маткапитала, на это уходит порядка трех месяцев, а большинство застройщиков не хотят ждать так долго, пишет газета Известия.