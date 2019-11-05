Путин хочет заменить "Википедию" на другую энциклопедию

Владимир Путин предложил заменить "Википедию" на Большую российскую энциклопедию, где будет содержаться проверенная информация

На заседании Совета по русскому языку президент России Владимир Путин предложил заменить "Википедию" на новую Большую российскую энциклопедию, которая будет представлена в электронном виде. Также глава государства отметил, что в ней будет содержаться только достоверная информация, изложенная в современной, простой и доступной форме.

Ранее в приложении к проекту закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" сообщалось, что на реализацию этой энциклопедии в 2020-2022 годах российское правительство может выделить около 1,7 млрд рублей. Отмечается, что соответствующая субсидия будет предоставлена издательству "Большая российская энциклопедия", пишет РИА Новости.