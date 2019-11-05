Путин раскритиковал работу Котюкова в сфере образования

Глава государства потребовал "навести порядок" в сфере образования, а также внести необходимые изменения

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку раскритиковал работу министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, который в качестве примера привел данные о том, что за последние три года в магистратуре Воронежского государственного университета на факультет филологии предоставляется шесть бюджетных мест, однако, согласно требованиям министерства, группа магистров не может быть меньше 12 человек. По словам Путина нельзя полагать, что на эту специальность придет учиться еще шесть студентов за свой счет, ведь эта профессия не приносит больших доходов, как скажем нефтяная или газовая отрасли.

"Если уж вы ввели правило, согласно которому группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, значит дайте им 12 бюджетных мест", – сказал Путин.

Глава государства отметил, что это стало для него полной неожиданностью. Он посоветовал министрам перестать основываться на голых статистических данных, а руководствоваться тем, что происходит на самом деле, в реальности. Кроме того Путин потребовал "навести порядок" в сфере образования и внести необходимые изменения, а также поручил доложить ему о внесенных корректировках, пишет РИА Новости.