Xiaomi представил свои первые смарт-часы Mi Watch

Старт продаж этих умных часов назначен на 11 ноября, их стоимость в России составляет 11 800 рублей

В сообщении китайского предприятия Xiaomi сказано, что компания представила свою первую модель умных часов Mi Watch. Производители утверждают, что эти смарт-часы могут работать без подзарядки до 36 часов, а диагональ их сенсорного экрана равна 1,78 дюйма. Отмечается, что старт продаж этого устройства запланирован на 11 ноября, а с 5 ноября можно будет сделать предзаказ на Mi Watch. Стоимость умных часов в России составляет 11 800 рублей. Операционная система в этом устройстве установлена на базе Android, пользователи смогут устанавливать до 40 приложений. Также умные часы поддерживают функцию фитнес-трекера и пульсометра, а также с их помощью можно будет управлять умным домом, пишет «Ведомости».