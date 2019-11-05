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Xiaomi представил свои первые смарт-часы Mi Watch

05.11.2019 19:44
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Xiaomi представил свои первые смарт-часы Mi Watch

Старт продаж этих умных часов назначен на 11 ноября, их стоимость в России составляет 11 800 рублей

В сообщении китайского предприятия Xiaomi сказано, что компания представила свою первую модель умных часов Mi Watch. Производители утверждают, что эти смарт-часы могут работать без подзарядки до 36 часов, а диагональ их сенсорного экрана равна 1,78 дюйма. Отмечается, что старт продаж этого устройства запланирован на 11 ноября, а с 5 ноября можно будет сделать предзаказ на Mi Watch. Стоимость умных часов в России составляет 11 800 рублей. Операционная система в этом устройстве установлена на базе Android, пользователи смогут устанавливать до 40 приложений. Также умные часы поддерживают функцию фитнес-трекера и пульсометра, а также с их помощью можно будет управлять умным домом, пишет «Ведомости».

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