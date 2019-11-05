Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете реализации смартфонов без российского ПО

Изменения затронут такие технические устройства, как смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ"

Государственная дума в I чтении поддержала законопроект, согласно которому в России будет запрещена продажа смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией "смарт-ТВ", не имеющих российское программное обеспечение. Этот документ также предусматривает в обязательном порядке с 1 июля 2020 года установку отечественного ПО на отдельные виды технических устройств. Уточняется, что перечни соответствующих товаров, программное обеспечение и порядок его установки будет определяться правительством РФ.

Отмечается, что этот законопроект направлен на защиту прав потребителей, а также на развитие отечественных IТ-компаний с целью повышения их конкурентоспособности с зарубежными предприятиями, пишет РИА Новости.