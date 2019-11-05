"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иск на сумму $22 млрд

"Нафтогаз" готов сократить размер исковых требований к "Газпрому" до $2 млрд, но при условии встречных шагов с российской стороны

Руководитель украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook написал, что Киев имеет претензии к "Газпрому" в размере $22 млрд. Для их обнуления необходимы встречные шаги со стороны Москвы, однако он не видит встречных предложений России на сопоставимые суммы.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что для подписания нового соглашения на транзит российского газа через территорию Украины необходимо урегулировать все судебные претензии Киева. Схожей позиции придерживается и президент России Владимир Путин.

5 ноября исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко сказал о том, что "Нафтогаз" готов сократить размер исковых требований к "Газпрому" до $2 млрд, но при условии продолжения транзита российского голубого топлива через украинскую территорию с 2020 года с сохранением прежних доходов на текущем уровне, пишет РИА Новости.