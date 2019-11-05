Песков ответил на ситуацию с транзитом газа через украинскую территорию
Дмитрий Песков заявил, что позиция Владимира Путина касательно транзита газа из России через Украину осталась неизменной
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что еще на пресс-конференции в Будапеште президент России Владимир Путин озвучил свою позицию касательно переговоров с Украиной по транзиту российского голубого топлива. Песков подчеркнул, что с тех пор позиция Путина не изменилась. Так представитель Кремля ответил на вопрос о качестве переговоров по поводу транзита российского газа через украинскую территорию и почему последнее время звучат заявления о возможной приостановке этого процесса.
Напомним, что 30 октября в Будапеште Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом о поставках голубого топлива на Украину по сниженным ценам и о транзите российского газа через украинскую территорию, пишет РИА Новости.
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