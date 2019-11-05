"Вояджер-2" отправил данные из межзвездного пространства на Землю

Эти исследования помогают понять, где находится предел среды Солнца и начинается межзвездное пространство

Космический аппарат "Вояджер-2" добрался до межзвездного пространства и отправил оттуда на Землю первые данные. Уточняется, что еще 5 ноября прошлого года "Вояджер-2" оставил пределы гелиосферы и зашел в межзвездное пространство на расстоянии 18 млрд км от Земли, далеко за орбитой Плутона. А еще один год потребовался для того, чтобы отправленные данные достигли Земли и были раскодированы экспертами. Отмечается, что первое сообщение было получено спустя более 40 лет после запуска межпланетного аппарат. Об этом говорится на официальном портале NASA.

4 ноября в британском журнале Nature Astronomy появились пять статей, где описываются результаты детектора магнитного поля "Вояджер-2". Этот прибор представляет собой два регистратора частиц в различных энергетических диапазонах и два устройства для изучения плазмы, то есть газа, состоящего из заряженных частиц. Эти исследования помогают понять, где находится предел среды Солнца и начинается межзвездное пространство. В NASA подчеркнули, что данные "Вояджер-2" подтверждают сведения, полученные от "Вояджер-1", пишет РИА Новости.