Очередной НЛО был замечен над вулканом Попокатепетль

Неизвестный светящийся объект появился из ниоткуда прямо над устьем вулкана, а затем развил огромную скорость и скрылся из виду.

Появление НЛО было зафиксировано 22 октября 2019 года, камерой наблюдения за вулканом Попокатепетль.

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг прокомментировал отснятые кадры. Он предположил, что объект был «перенесен» из-под вулкана, где на глубине в 5-6 километров расположена подземная база внеземной цивилизации. По его словам, НЛО был материализован над вулканом, откуда и начал улетать.

«Не часто можно увидеть подобные объекты, над устьем вулкана. Но это был удачный день и в кадры попал реальный НЛО»,– заметил уфолог

Уоринг также допустил, что неизвестный летающий объект имел дискообразную форму.