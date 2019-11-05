Ростех прокомментировал опасения военных США систем РЭБ

В американской армии слабо развиты системы РЭБ, в отличие от России и Китая

5 ноября представитель госкорпорации "Ростех" заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), как правило, не имеют мировых аналогов, в частности это относится к мобильным комплексам борьбы с беспилотниками. Так он прокомментировал заявления американских военных о том, что они опасаются систем РЭБ.

Ранее сообщалось, что в случае военного столкновения с Россией и Китаем США окажутся абсолютно неготовыми к противостоянию угрозам со стороны систем РЭБ. Кроме того было отмечено, что американская армия медленнее других стран модернизируют свои системы радиоэлектронной борьбы, а во время военных учений солдаты США даже не выключают свои мобильные телефоны, а значит выяснить их точное местоположение не составит труда.

Представитель "Ростеха" добавил, что весь мир проявляет большой интерес к отечественным системам РЭБ, так как многие разработки показали свою эффективность в реальных боевых условиях. Он добавил, что у России есть соответствующие средства наземного, морского и авиационного базирования. Отмечается, что они могут выполнять довольно широкий диапазон задач – радиоэлектронная разведка, вывод из строя электронных систем, подавление связи и управления противника, перехват и уничтожение беспилотных аппаратов, а также защита личного состава и техники от высокоточных средств поражения и радиоуправляемых мин, пишет РИА Новости.