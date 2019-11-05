Турецкое агентство Anadolu сообщило, что Америка сооружает две новые базы в нефтеносном районе Сирии

В район строительства американских баз дополнительно были направлены около 300 военнослужащих, а также бронетехника, тяжелое вооружение и боеприпасы

Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что на северо-востоке Сирии, богатой нефтяными месторождениями, военные США строят две новые базы около населенного пункта Сур. Ранее американский глава Дональд Трамп заявил, что Америка намерена обеспечить безопасность сирийских районов, богатых нефтью. Отмечается, что по данным турецкого издания, США в зону строительства дополнительно направили 250-300 военнослужащих, а также бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы.

Ранее специальный представитель российского президента в Сирии Александр Лаврентьев говорил о том, что присутствие американских военных в сирийских нефтяных районах противоречит международному праву, подчеркнув, что эти территории должно контролироваться правительством Башара Асада. В свою очередь официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что американская сторона от добычи нефти в Сирии получает свыше $30 млн в месяц, пишет РИА Новости.