Над мексиканским вулканом Попокатепетль запечатлели два неизвестных объекта
В Мексике зафиксировали два загадочных НЛО, парящих над вулканом Попокатепетль. На кадрах хорошо видны светящиеся объекты, один из которых намного больше другого. В Сети некоторые пользователи предположили, что эти два НЛО работают в тандеме, чтобы снабжать предполагаемую базу пришельцев, которая, вероятно, находится на расстоянии до 9 км от поверхности, пишет express.co.uk.
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг также прокомментировал отснятый материал. По его мнению, большой и маленький НЛО выполняли определенное задание – высаживали пассажиров или некий груз.
«Многие исследователи, как и я, считают, что база инопланетян расположена примерно в 6-9 км ниже поверхности этого вулкана», – заметил Уоринг
Один из зрителей предположил, что инопланетяне могут следить за активностью вулкана, в просторечии известного как Эль-Попо.
Один из комментаторов под видеороликом написал: «Когда вулкан начинает свою деятельность появляются НЛО. Может ли это быть зонд, отправленный для сбора текущих данных, или это устройство, отправленное для повышения или уменьшения активности. Нам помогают или мешают?»
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