Назван способ похудеть без физической нагрузки

Диетологи дали рекомендации по питанию тем людям, которые хотят похудеть, но не могут добавить физические упражнения в свой образ жизни.

Врачи-диетологи рассказали, как можно сбросить вес без использования физических упражнений. Такие рекомендации подойдут тем людям, которые хотя похудеть, но в силу каких-либо причин не могут обеспечить себе упражнения.

Специалисты советуют добавить в рацион белковую пищу, такую, как мясо, особенно мясо птицы, рыбу, бобовые культуры и тофу. Еще одной важной рекомендацией является отказ от употребления сладких напитков и энергетиков. При этом, диетологи советуют попробовать перейти на интервальный режим питания, при котором есть можно строго в определенные часы.

Важной составляющей процесса избавления от лишнего веса является устранение стресса и естественная физическая активность, включающая прогулки на свежем воздухе, работу в саду, уборку и т.д. А также необходимо обеспечить себе здоровый, полноценный сон, ведь именно во сне организм человека восстанавливается, пишет РИА Новости.