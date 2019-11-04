Лидеры АСЕАН проигнорировали встречу с США

Только трое из семи лидеров АСЕАН посетили встречу с представителями США.

Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии не пришли на запланированную встречу с США в рамках саммита лидеров АСЕАН и Восточно-Азиатского саммита. Мероприятия проходят в Таиланде со 2 по 4 ноября. На состоявшейся встрече присутствовали только три лидера Ассоциации: премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, так как он является председателем АСЕАН в этом году, а также главы правительств Вьетнама Нгуен Суан Фук и Лаоса Тхонглун Сисулит.

Министр финансов Филиппин Карлос Домингес прокомментировал подобное решение лидеров Ассоциации. По его слова, в этом году на саммит АСЕАН в составе делегации США в Таиланд приехали помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и министр торговли Уилбур Росс, хотя ранее, мероприятия посещали первые лица государства. Домингес подчеркнул, что этот факт является понижением уровня присутствия США на АСЕАН, что во-первых, не типично для Вашингтона, и во-вторых, не представляет интереса для большинства лидеров Ассоциации, пишет ТАСС.