На Украине происходят попытки свергнуть президента Зеленского

Некоторые политические силы Украины пытаются свергнуть действующего главу государства Владимира Зеленского.

Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш заявила, что на Украине происходят попытки свергнуть президента Владимира Зеленского. Поводом для подобных действий послужило разведение сил в Донбассе. По ее словам называя подписание "формулы Штайнмайера" капитуляцией, противники Зеленского навешивают на него ярлыки, одним из который является "капитулянт". И пытаются, как говорится, "раскачивать лодку". При этом Лукаш отметила, что ситуация усугубляется тем, что у Зеленского нет силовиков, которые могли бы противостоять националистам, пишет РИА Новости.