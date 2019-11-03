Песков заявил, что украинская ГТС развалится без российского газа

Дмитрий Песков заявил, что в транзите российского газа прежде всего нуждается сама Украина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что без российского голубого топлива украинская газотранспортная система придет в упадок. Кроме того он отметил, что у российской стороны есть альтернативные варианты поставки голубого топлива западным клиентам, однако РФ не намерена их использовать, ведь в транзите газа, в первую очередь, нуждается сама Украина. Пресс-секретарь также подчеркнул, что Москва не может транспортировать российский газ через украинскую территорию без соответствующего разрешения киевских властей.

Песков добавил, что глава государства Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через территорию Украины, однако для возобновления переговоров необходимо чтобы Киев отказался от всех судебных газовых претензий в отношении Москвы, пишет РИА Новости.