"Нафтогаз" снова подал иск против "Газпрома"

Украинский "Нафтогаз" подал новый иск в Стокгольмский арбитраж против российского "Газпрома".

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что юристы компании составили новое исковое требование в отношении российской корпорации "Газпром". По его словам, требование уже передано в Стокгольмский арбитраж. Также, Витренко озвучил и общая сумму денежных средств, которые "Нафтогаз" планирует взыскать с "Газпрома". Так, всего по иску украинская компания рассчитывает получить порядка $12 млрд. Это встречные требования в рамках контракта на транзит российского газа через территорию Украины и возможное его расторжение, пишет РБК.