Голикова рассказала, что в некоторых регионах России оптимизация здравоохранения была неудачной

Татьяна Голикова призналась, что во многих российских регионах оптимизация здравоохранения была реализована неудачно

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова призналась, что во многих российских регионах оптимизация здравоохранения была реализована неудачно. Также она добавила, что в четверг на заседании Госсовета, которое провел президент РФ Владимир Путин в Калининградской области, обсуждались проблемы медицины. В основном затрагивались вопросы обеспечения доступности россиян к первичному звену здравоохранения, а также к качеству оказания услуг. Кроме того было отмечено, что состояние и инфраструктура медучреждений находятся в ужасном состоянии и сильно устарели, ведь эта тема не решалась годами, пишет РИА Новости.