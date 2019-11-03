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Голикова рассказала, что в некоторых регионах России оптимизация здравоохранения была неудачной

03.11.2019 18:20
Комментарии: 1
Голикова рассказала, что в некоторых регионах России оптимизация здравоохранения была неудачной

Татьяна Голикова призналась, что во многих российских регионах оптимизация здравоохранения была реализована неудачно

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова призналась, что во многих российских регионах оптимизация здравоохранения была реализована неудачно. Также она добавила, что в четверг на заседании Госсовета, которое провел президент РФ Владимир Путин в Калининградской области, обсуждались проблемы медицины. В основном затрагивались вопросы обеспечения доступности россиян к первичному звену здравоохранения, а также к качеству оказания услуг. Кроме того было отмечено, что состояние и инфраструктура медучреждений находятся в ужасном состоянии и сильно устарели, ведь эта тема не решалась годами, пишет РИА Новости.

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21:16, 03.11 0 0
Александр Н:

зато Арбидол за то время что Голикова была Министрой здравоохранения принес хорошую прибыль ее семье .. а на всю остальную работу у нее просто не оставалось время ..как же надо же было проверить его наличие и цену в аптеках ..вот поэтому ничего и не делалось годами и за время ее нахождения у Госкормушки тоже

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