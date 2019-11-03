Было подсчитано количество убитых мирных жителей Донбасса

В ООН рассказали, что в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибло свыше 3 тысяч мирных жителей и около 9 тысяч было ранено

В своем Twitter Организация Объединенных Наций сообщила, что за пять лет вооруженного конфликта в Донбассе погибло свыше 3 тысяч мирных жителей этого региона, а ранено около 9 тысяч. Также в сообщении отмечается, что 1,3 млн украинских граждан стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи.

В 2014 году, после того как Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости, киевские власти начали военные действия против этих регионов. Контактная группа обсуждала с другими участниками на встречах в Минске проблему урегулирования конфликта на Донбассе, в результате чего были подписаны соглашения о перемирии, но несмотря на это перестрелки между конфликтующими сторонами продолжались. Однако им все же удалось согласовать дату разведения войск в 2019 году в населенных пунктах Золотое и Петровское. 29 октября состоялся отвод сил и техники в Золотом, а в Петровском этот процесс должен был стартовать 4 ноября, но Киев заявил о пересмотре даты разведения войск в этом поселке из-за нарушения условия о семидневной тишине, пишет РИА Новости.