Бабченко рассказал, что он действительно покинул Украину

Россиянин Аркадий Бабченко подтвердил слухи о том, что он покинул территорию Украины

Журналист Аркадий Бабченко подтвердил слухи о том, что он покинул Украину. Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook. Он добавил, что начал готовиться к отъезду из страны сразу же после украинских президентских выборов. Также Бабченко выразил благодарность Евгению Киселеву, который ранее в программе "Кисельные берега" сообщил об отъезде журналиста с Украины, однако не стал раскрывать его новое место проживания.

Напомним, что в мае 2018 года СМИ сообщили об убийстве россиянина Аркадия Бабченко. Киевские власти обвинили Москву в причастности к этому преступлению, однако уже на следующей день мужчина объявил на брифинге, что инсценировка его гибели была частью спецоперации с целью предотвращения покушения на него. Бабченко отметил, что эта операция помогла задержать в Киеве предполагаемого организатора покушения, которым оказался украинский бизнесмен Герман, пишет РИА Новости.