Украина рассказала о последствиях отсутствия авиасообщения с Россией

Из-за этого украинские компании становятся банкротами

Директор Агентства социальных коммуникаций Украины и политолог Сергей Белашко заявил, что без авиасообщения с Россией украинская авиационная отрасль вряд ли сможет улучшиться и нормально функционировать, так как без этого бессмысленно говорить о развитии полноценной транспортной развязки. Кроме того он отметил, что сейчас украинские авиакомпании вынуждены облетать воздушное пространство России, что значительно увеличивает топливные и временные затраты. Белашко добавил, что если в ближайшем будущем Киев не сможет договориться с Москвой о восстановлении авиасообщения между странами, то это может привести к очень печальным последствиям: компании обанкротятся, штат сотрудников сократится, что приведет к безработице и сокращению налоговых поступлений в бюджет Украины, пишет РИА Новости.