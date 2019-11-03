Совфед прокомментировал заявление Украины о важности восстановления авиасообщения с Россией

Сергей Цесков заявил, что ряд украинских политиков делают умные заявления

Член комитета Совета Федерации по международным делам и депутат от Крымского региона Сергей Цесков ответил на заявление начальника Агентства социальных коммуникаций Украины Сергея Белашко о необходимости восстановления авиасообщения с Россией для развития украинской авиационной отрасли.

Цесков отметил, что иногда некоторые общественные деятели Украины делают довольно умные заявления. По его мнению, Белашко смотрит на ситуацию в авиационной отрасли страны объективно, добавив, что он согласен с его высказыванием о том, что Киеву никак не обойтись без соответствующего российского рынка, а для этого нужно сесть за стол переговоров с Россией, пишет RT.