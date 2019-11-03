СК сильно продвинулся в расследовании убийства Эльджаркиева

СК удалось сильно продвинуться в расследовании убийства Ибрагима Эльджаркиева

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что следователям удалось серьезно продвинуться в расследовании дела об убийстве Ибрагима Эльджаркиева. Она отметила, что в течение нескольких первых часов уже были намечены наиболее важные версии случившегося, а также вычисляется круг лиц, которые, возможно, причастны к совершению этого убийства.

Напомним, что 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина неизвестный открыл огонь по двум мужчинам, которые скончались от полученных ранений. Одним из них оказался начальник центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, пишет RT.