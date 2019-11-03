Следующий концерт Аллы Пугачевой состоится в ее 80-летний юбилей в Минске

Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея

В субботу 70-летняя певица Алла Пугачева заявила, что в следующий раз выступит только на свой 80-летний юбилей. Об этом она рассказала на концерте в культурно-спортивном комплексе "Минск-арена". Артистка добавила, что это выступление не было запланировано, однако она не может отказаться от соответствующего приглашения Минска, потому что очень тепло относится к Белоруссии, ведь многие ее родственники родом из этой республики. Также Пугачева заключила, что этот концерт в Минске будет последним.

Российской певице презентовали подарки от президента республики Александра Лукашенко, которые обычно дарят иностранным лидерам – цветы и конфеты. Об этом сообщило агентство Sputnik Беларусь. Кроме того Пугачеву в Москве ожидает награждение орденом Дружбы народов "за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей". Отмечается, что эту награду в сентябре артистке присудил Лукашенко, пишет РИА Новости.