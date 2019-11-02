Алена Косторная выиграла Гран-при Франции

Российские фигуристки получили золото и серебро на Гран-при во французской Гренобле.

Российская фигуристка Алена Косторная получила золотую медаль на Гран-при Франции в Гренобле. Она сумела набрать 236 баллов и обошла еще одну россиянку, победительницу олимпийских игр в Южной Корее Алину Загитову, которая завоевал серебро получив за свой прокат 216,06 балла. Третье место и бронзовую медаль Гран-при получила американская фигуристка Мэрайя Белл набрав 212,89 балла. Еще одна россиянка Мария Сотскова набрала 144,89 балла, что не позволило ей войти в первую десятку.