Косторная выиграла короткую программу в Гренобле, обогнав Загитову

Российские фигуристки Алена Косторная и Алина Загитова заняли первые два места после короткой программы на этапе "Гран-при" во французском Гренобле.

Российские фигуристки откатали короткую программу на этапе "Гран-при" во Франции. Так, первой стала 16-летняя спортсменка из России Алена Косторная. За свой прокат она получила 76,55 балла исполнив заявленные в программе элементы тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

Это позволило ей обойти олимпийскую чемпионку игр в Пхенчхане Алину Загитову, которой судьи присудили 74,24 балла за программу, в которой фигуристка исполнила каскад тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип.

Третье место после короткой программы занимает американская спортсменка Мэрайя Белл с 70,25 балла. А еще одна российская фигуристка Мария Сотскова смогла занять только 11 место, набрав за свой прокат 50,38 балла, пишет СпортЭкспресс.