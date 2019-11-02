Эксперты предупреждают, что нельзя отвечать "да" на звонки с незнакомых номеров

Мошенники нашли способ получить биометрические данные клиентов банков.

В связи с тем, что начиная с 1 июля прошлого года банки стали переходить на идентификацию клиентов по голосу и дистанционному обслуживанию, мошенники придумали способ заполучить биометрические данные клиента, чтобы обмануть банковскую систему и, как минимум, перевести денежные средства клиента на свои счета.

Так, злоумышленники прозванивают клиентов банков и в разговоре пытаются добиться произнесения слов "да" или "я подтверждаю" и подобные фразы, с помощью которых мошенники смогут обойти систему защиты и представившись клиентом совершить операции от его имени.

Эксперты предупреждают граждан быть бдительными и при поступлении звонков с неизвестных номеров не произносить вышеназванные фразы, пишет РИА Новости.