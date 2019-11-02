На Украине призвали создавать ракеты, для уничтожения российских АЗС

Киев не должен опасаться производить ракеты, в том числе и те, дальность которых превышает 2,5 тыс. км.

Украинский политолог Тарас Загородний заявил, что стране необходимо сосредоточиться на разработке ракет, которые смогут долететь по российских атомных электростанций. По его словам, это необходимо сделать для сдерживания России. Так как даже если одна подобная ракета попадет в АЭС, произойдет ядерный взрыв. То есть, по словам политолога, имея порядка 200 штук ракет данного типа, Украина, фактически, будет обладать ядерным вооружением, пишет газета Известия.